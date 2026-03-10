リンクをコピーする

【R-TYPE TACTICS I･II COSMOS】 3月12日 発売 価格： 通常版 6,380円 プレミアムボックス版 18,920円 グランゼーラは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC用SFシミュレーション「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」について、最新PVを公開した。 本作は、SFシュӦ