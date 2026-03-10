移民の取り締まりを強硬に進める米国移民・関税執行局（ICE）。正当な居住権を持つアメリカ人も複数射殺されるなど、人々の怒りは頂点に達している。知恵を絞り合法的な手段で妨害する抗議運動の一部始終を、米メディアなどが報じている――。2025年7月1日、移民収容施設を視察するトランプ大統領（写真＝The White House／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■ヘリでシカゴ急襲、まるで軍事作戦真夜中を過ぎ、人々が眠りに就いた頃