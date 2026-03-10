2024年に新しいNISAが始まり、投資を始めるきっかけになった人も多かったのではないでしょうか。2027年からはさらに制度が拡充され、未成年を対象とした「こどもNISA(仮称)」が始まります。教育費の準備に「こどもNISA」を活用したいという人に向けて、学資保険との違いを整理し、それぞれの向き・不向きを解説します。「こどもNISA」は学資保険の代わりになる?こどもNISAとは令和8年度税制改正大綱には、NISAの「つみたて投資枠」