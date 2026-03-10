【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46が4月8日にリリースする41枚目となる最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「愛って羨ましい」に決定した。【写真】22歳乃木坂「お顔小さい」美脚＆デコルテ際立つ衣装姿◆乃木坂46、アンダー曲タイトルは「愛って羨ましい」 3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されるアンダーライブに先駆けて発表されたアンダー曲「