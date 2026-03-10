普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「絢爛」はなんて読む？「絢爛」という漢字を見たことはありますか？この漢字の組みあわせからは、華やかで美しいイメージが広がりますが、読み方は少し難しいかもしれません。いったい、「絢爛」はなんと