香川県警察本部 香川県警は10日、2026年2月に行われた衆議院選挙の選挙違反取締本部を解散しました。県内12警察署の違反取締本部も解散しました。 「文書掲示」と「文書頒布」に関する違反で2件の警告をしました。検挙はありませんでした。 選挙違反取締本部は1月24日に設置され、香川県警本部と12警察署の計976人で取り締まりにあたりました。