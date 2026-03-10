１月２９日に亡くなった国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年６３）。パートナーである女優の池田有希子が、「亡くなる５日前」に起こった出来事を明かした。１０日までに自身のインスタグラムを更新。「実はモーリーの亡くなる５日前に叔父、小池義円が亡くなりました」と親族が亡くなっていたという。「モーリーのことで（あと自分の舞台本番中で）お葬式に行けなかったのですが、今日四十九日の法要に行き