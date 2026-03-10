◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ４―１キューバ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）プエルトリコがキューバを４―１で下して１次ラウンド突破を決めた。２連勝同士の対決となったＡ組の天王山。雨で１時間以上遅れて始まった試合、プエルトリコが２回１死満塁からＭ・マルドナド捕手の左翼線二塁打で３点を先制。現役引退を表明しＷＢＣが最後の勇姿となるマルドナドは、二塁で両手を大きく