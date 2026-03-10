3月8日、侍ジャパンはオーストラリアに4-3で勝利し、最終チェコ戦を残して早々にグループ1位通過を決めた。1点差の緊迫する試合展開で冴えたのは、日本が誇る投手力だ。負けられない戦いの中、この日先発からバトンを繋いだ菅野智之（36才、コロラド・ロッキーズ）、隅田知一郎（26才、埼玉西武ライオンズ）、種市篤暉（27才、千葉ロッテマリーンズ）には、アスリート・コンアルタントである鴻江寿治氏の指導を受けてきたという