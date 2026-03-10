◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国が１次ラウンド最大の難敵メキシコを破って３連勝し、突破を決めた。０―０の３回にジャッジ（ヤンキース）が２戦ぶりとなる右越え先制２ラン。アンソニー（レッドソックス）が３ランで続き、５点を先取した。２１歳のアンソニーはＷＢＣ米国史上最年少弾となった。昨季サイ・ヤング賞の右腕エースのスキーンズ（パイ