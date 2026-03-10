任期満了に伴う山形県鮭川村長選挙の告示まで10日で1週間となりました。これまでに現職と新人の合わせて2人が出馬を表明していて、8年ぶりの選挙戦は一騎打ちとなる公算が大きくなっています。鮭川村長選に立候補を表明しているのは、現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん（77）と新人で前の村議会議員の西野桂一さん（62）の合わせて2人です。元木さんは村議会議員を務めた後、2006年の村長選に出馬して、当時の現職との一騎打