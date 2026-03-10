ドライバー重視のレイアウトメルセデスAMGは、新型『GT 4ドア・クーペ』のインテリアを公開した。今年後半に発売される予定で、ポルシェ・タイカンやロータス・エメヤと競合する高性能EVとなる見込みだ。【画像】メルセデスAMGの新時代を切り開く高性能EV【新型AMG GT 4ドア・クーペのインテリアを詳しく見る】全8枚合計出力1360psの『コンセプトAMG GT XX』を発展させたモデルで、コックピットは次世代のデジタル機能とアナログ