「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が9日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。仕事のご褒美について語った。ゲストの「紅しょうが」稲田美紀、「カーネーション」吉田と仕事のご褒美に何を買うかについて話し合う流れに。あのは「買いたい服はバカバカ買ってて…ご褒美っていう感覚がない」として「アクセサリーも興味ないし。高級バッグも興味ないし、ご飯も興味ない」と自身の価値観を