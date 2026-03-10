お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が9日深夜放送のテレビ朝日系『あのちゃんねる』（毎週月曜 深0：45）に出演。過去にプロポーズを受けていたことを明かした。【写真】衝撃的カット…紅しょうが・稲田の『MARRY MIKI』ビジュアル稲田はこの日、カーネーションの吉田結衣とともに企画「あのちゃんと飲むinスナック!!」に参加。恋愛事情から仕事論までを赤裸々に語った。あのから結婚願望について問われた稲田は「即日」と