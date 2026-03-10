江戸時代創業の老舗「新橋玉木屋」が2025年10月～2026年1月に人気シェフと限定コラボイベントを開催。ピッツァやパスタ、デザートまで、新発想の洋風料理で“つくだ煮＝ご飯のおとも”という固定観念を覆しました。イタリアン「PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO」の岩澤正和シェフと、フレンチ「morceau」の秋元さくらシェフが提案した、伝統と現代の感性が融合した“進化系つくだ煮料理”とは？ 名脇役だったつくだ煮が料