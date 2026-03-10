◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ4―1キューバ（2026年3月9日サンファン）プエルトリコが投打のかみ合う快勝でキューバを破り、大会3連勝。決勝ラウンド進出を決めた。勝利したチームが決勝ラウンド進出が決まる大一番。降雨のため、1時間以上遅れて始まった試合は大ベテランが存在感を見せた。2回1死満塁、9番のマーティン・マルドナドがキューバ先発・ロバイナのスライダーを強振。三塁線を破る走者一掃の二塁打