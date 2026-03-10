作業員が負傷した大王製紙可児工場＝10日午後0時57分、岐阜県可児市10日午前9時50分ごろ、岐阜県可児市土田の大王製紙可児工場で「男性2人が何らかのガスを吸引した。呼吸の苦しさを訴えている」と従業員から119番があった。県警によると、工場内にいた20〜60代の男性作業員6人が負傷したという。地元消防が全員を救急搬送。このうち50代と60代の計2人は会話ができない重篤な状態だった。県警は一酸化炭素（CO）が通るバルブの交