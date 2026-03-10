国民民主党の玉木雄一郎代表＝3日、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は10日の記者会見で、皇族数確保策を巡り、中道改革連合に党としての見解を早急にまとめるよう注文を付けた。「特に女性皇族の配偶者と子に皇族の身分を付与するかどうかについて、考え方を決めてほしい」と言及。各党派の代表者が参加する全体会議に出席し、意見を述べるよう求めた。中道の小川淳也代表は検討体制の構築に向け、調整している。