福島県郡山市立中で、女子生徒がノートに「消えろ」と暴言を書かれるなどのいじめに遭い、卒業文集の作文に経験を書いたところ、校長が表現を一部直すよう要求していたことが10日、分かった。作文は本人の意向でそのまま掲載される。