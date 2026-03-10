◇第6回WBC1次ラウンドB組米国5─3メキシコ（2026年3月9日テキサス州ヒューストン）アメリカがメキシコとの無敗対決に勝利し、初戦から負けなしの3戦全勝となった。3回に主将・ジャッジ（ヤンキース）が先制2ラン。相手先発バレダの外角スライダーを捉え、右翼スタンドに放り込み試合を動かした。初戦のブラジル戦に続き大会2号となった。主将の一発で勢いに乗った打線はこの回、シュワバー（フィリーズ）の右前打など