声優で歌手の大橋彩香が10日までにXを更新。デビュー14周年を報告した投稿が反響を呼んでいる。大橋は「本日で声優デビュー14周年を迎えました！！」と報告。「いつも応援してくださる皆様、そして支えてくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝し、「これからも一つ一つの出会いを大切に、元気に走っていきたいと思います」と意気込みをつづった。ウェディングドレス姿の写真も貼り付け、「写真は12年くらい前のもので