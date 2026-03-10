新潟市出身の作家・坂口安吾を名誉市民にしようと市民団体が新潟市長に要請しました。戦前から戦後にかけて活躍した新潟市出身の作家・坂口安吾は、ことし10月で生誕120年になります。9日は市民団体が新潟市の中原市長を訪れ、坂口安吾を名誉市民にするよう要請しました。〈平山征夫 筆頭代表〉「日本を代表する戦後の文学者でもありますし、同時に新潟を代表する文学者でありますので、ぜひとも名誉市民にという事できょうはお願