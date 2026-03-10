どんなに大評判の作品でも、全員が「素晴らしい」と思うわけではありません。しかし否定したい気持ちは、もしかするとただ素直になれていないだけかもしれません。斉所さんの作品『メートル』は、商業漫画家の紫（ゆかり）と同人漫画家のキヨを中心に描かれる物語です。同作からの抜粋作『皆が愛するなら私は愛さなくていい気がする』は、X（旧Twitter）に投稿されると約3100ものいいねが寄せられました。【漫画】『皆が愛するなら