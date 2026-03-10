10日の県内は大気の状態が不安定で、雪や急な強い雨、落雷に注意が必要です。また、日中の最高気温は2月並みの見込みです。10日朝の長岡市。みぞれが降る中、傘をさして歩く人の姿が見られました。10日朝の最低気温は津南町で氷点下1.6℃、阿賀町津川で氷点下1.1℃など各地で冷え込みました。気象台によりますと、10日の県内は、上空の寒気や気圧の谷の影響を受け、大気の状態が不安定となり、各地で雪や雨となる見込みです。また