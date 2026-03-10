私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家には義母と義父、そして義祖母の3人が同居していました。何かと口出ししてくる義祖母に私や夫が困っていると、いつも盾になってくれるのが義母でした。一方で義母はいつも義祖母に嫌味を言われていたのです。しかし夫によると、義母自身が「放っておいて」と言うのでまわりはどうしてあげることもできないそう。そうやって4年の月日が経った頃、なんと義父が急