きのう夕方、山形市の閑静な住宅街で、自転車が住宅のガレージシャッターに衝突する事故がありましたが、ぶつかった自転車は逃走しました。シャッターは全交換が必要で、被害額はおよそ200万円に上る可能性があるということです。 【写真を見る】【防犯カメラ】「修理費は200万」自転車がシャッターを破壊し逃走…家人は警察に相談ふらついて倒れ込むもすぐに立ち去る（山形市） 被害があったのは、山