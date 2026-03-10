福岡県警門司署は9日、北九州市門司区大里東付近の路上で同日午後5時30分ごろ、通行中の男子小学生が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50〜60歳くらいで黒色キャップ帽、白色マスク、黒色上着、紺色ズボン、黒色スリッパ着用。