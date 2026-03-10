国内女子ツアーの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」は、昨季の年間女王・佐久間朱莉が勝利を手にした。一見すると“不変”だが、より盤石になったクラブセッティングを紹介したい。【写真】小ぶりだけど「意外と難しくない」佐久間朱莉が使うマッスルバック佐久間のセッティングは、ドライバーがピン『G430 MAX 10K』、FWも『G430 MAX』とモデル自体は変わらないが、今季から7番ウッドを投入した。「昨年の終盤から『i240』