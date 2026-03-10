地面反力を使って飛距離アップするには、ハンマー投げのフォームが参考になるという。「ハンマー投げのように腕を脱力して伸ばすことがポイント」と、ティーチングプロの安岡幸紀とフィジカルトレーナーの山縣竜治は口をそろえる。平均飛距離200ヤードのアマチュアが地面反力を教わったら、なんと短時間で30ヤードも飛距離が伸びた。そのポイントを原英莉花のスイングをヒントにして詳しく教えてもらった。【連続写真】明確にわか