警察は、営利目的で大麻を譲り渡したとして逮捕した男3人が所属する暴力団事務所を家宅捜索しました。家宅捜索を受けたのは、広島市中区の指定暴力団「共政会」の正木組事務所です。警察によると、9日逮捕された正木組組員の男3人は、先月16日、広島市中区流川町の路上で営利目的で乾燥大麻を男性に譲り渡した疑いです。警察は、正木組の組織的な関与があったどうか調べるため家宅捜索を実施。大麻の入手ルートや常習的に売