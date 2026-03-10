米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉どこが変わった？竹田麗央の新スイング同大会を日本勢トップの5位で終えた竹田麗央は、8万3931ドル（約1329万円）を獲得。今季獲得賞金は、18万8091ドル（約2977万）の11位に順位を上げた。米デビュー戦ながらトップ10入り（10位タイ）を果たした原英莉花は、5万1145ドル（約810万円）を得て44位。今季初戦の西村優菜は1万7179ドル（約2