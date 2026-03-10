9月に愛知県を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を前に、消防と警察が10日、岩倉市で薬品テロを想定した訓練に臨みました。訓練には、岩倉市消防と愛知県警からおよそ70人が参加し、大会の観客が宿泊する施設に化学薬品がまかれ、多数の負傷者が出たことを想定して始まりました。まずは防護服を着た警察官が、負傷者を建物の外に運び出して消防に引き渡し、速やかに救急搬送できる態勢を整えました。また、並行