グルメエックスは、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボラーメンを4月1日より発売する。今回のコラボレーションでは竈門炭治郎たち5人の鬼殺隊メンバーが描き下ろされた。イラストは、購入特典ノベルティのデザインやコラボグッズなどに使用される。【画像】「お前も鬼にならないか？」【鬼滅の刃×宅麺】コラボラーメン本コラボ企画では、宅麺の主力ブランド「宅麺」と、新発売の鍋一つで5分で作れる手軽なセカンドラインブランド「