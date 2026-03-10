歌手・俳優の北山宏光が、7日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。グループ卒業時の心境を告白した。【写真】北山宏光が美腹筋披露『anan』初ソロ表紙北山は2023年にKis-My-Ft2を卒業し、事務所を退所した。当時を振り返った北山は「大きな組織の中でいるってことは素晴らしいことだし、いいことだったし、出会った方にもすごい感謝しているし、もちろんメンバーにも感謝しているけど、何か挑戦