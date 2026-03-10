Kis-My-Ft2の宮田俊哉、Snow Manの佐久間大介が、きょう10日発売の声優専門月刊誌『声優グランプリ』2026年4月号の別冊付録「声優名鑑2026 男性編」に掲載されていることがわかった。『声優名鑑』への掲載は今回が初めてとなる。【写真】異例の発売前重版！声優名鑑が別冊付録の『声優グランプリ』4月号表紙「声優名鑑」は、紙ならではの一覧性・利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者から