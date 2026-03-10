「白線から落ちると一機失う柴犬」というコメントとともに投稿された動画が、SNSで話題となっている。【映像】白線から落ちないよう歩く様子（実際の映像）夕暮れ時、お尻をフリフリ進むのは柴犬の茶々丸くん（10歳）。 とっても可愛い後ろ姿だが、よく見るとなぜかずーっと白線の上を進んでいる。振り向きもせず慎重に歩を進める茶々丸くん。「絶対に踏み外さない」と自らに課したルールを徹底している。普段からとても大人