中東情勢が悪化する中、現地からの退避を希望する日本人ら281人を乗せた日本政府のチャーター機が10日朝、成田空港に到着しました。記者（10日午前6時半すぎ）「サウジアラビアを出発した日本政府が用意したチャーター機が成田空港に到着しました」日本政府によりますと、このチャーター機に乗っていたのはサウジアラビアやクウェートなどからの出国を希望した日本人やその家族らを含む281人で、全員、健康状態に問題はないという