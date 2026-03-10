タレントの薬丸裕英（60）が9日、自身のブログを更新。「お家で開店、回転寿司！」とユーモアたっぷりに題し、孫（5）と共に自宅で“回転寿司ごっこ”を楽しんだことを報告した。【写真】「孫くん、大喜びでした」自宅で楽しんだ“回転寿司ごっこ”の様子を公開した薬丸裕英薬丸は「日曜日に家でお寿司」と書き出し、2枚の写真をアップ。テーブルの上には、電車が寿司を運んできてくれるタイプの“回転寿司キット”が設置さ