現在の熊本市動植物園が開園したのは1969年（昭和44年）。開園当時は「水辺（すいへん）動物園」と呼ばれていました。映像は、それまでの動物園があった水前寺から新しい動物園への動物たちの引っ越しの様子を捉えたニュースフィルムを、４Kの高画質でデジタル化したものです。このサイトでは720Pで表示されますが、コントラストの明瞭さは感じていただけると思います。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を