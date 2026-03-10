フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が私服姿で学校に登校した様子が９日、勇志国際高の公式インスタグラムに投稿された。「帰国後も世界選手権に向けての練習、メディア出演などなど目まぐるしい日々を過ごしているようですが、貴重な合間をぬってさらにメダルを持って学校にも顔を出してくれました。多忙な中でも、オリンピック後に控えていた定期試験の勉強に