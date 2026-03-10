野球中継のため先週は休止だったテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」が１０日、２週間ぶりに放送される。スーパー店長射殺事件で疑いが深まったヒロインの万季子（井上真央）。第７話（２月２４日）で口にした言葉から、物語の?核心?に関わるテーマが浮かび上がった。小学校同級生４人の物語。強盗犯と警察官が同じ場所で死んだ事件で秘密を共有した、主人公の淳一（竹内涼真）、万季子、圭介（瀬戸康史）