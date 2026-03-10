フィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールドはこのほど、同社が運営するお仕事紹介サイト「MediF」の登録スタッフ(メディアクルー)338名を対象に「サウナ利用に関する意識調査」を実施した。「MediF」登録スタッフを対象に「サウナ利用に関する意識調査」を実施同調査により、年代別の利用頻度や新規施設を選ぶ際の男女間における重視ポイントの違い、施設に対して共通して求められる「清潔感・安全性」の実態な