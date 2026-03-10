ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２月１７日に死去したＬＵＮＡＳＥＡのドラマー真矢さん（享年５６）の献花式に参列したことを明かした。３月８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで開催された献花式には約３万人が参列。献花式はファンのため行われたものだが、ＧＡＣＫＴはＬＵＮＡＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯに連絡し、参列できないか尋ね、その結果、関係者のために早朝に時