【ゲオ ゲームソフト2月月間売上ランキングTOP20】 3月10日 公開 ドラゴンクエスト VII Reimagined ゲオストアは3月10日、「ゲオ ゲームソフト2月月間売上ランキングTOP20」を発表した。 本ランキングは、2月1日より2月28日までのゲオショップ約1,000店のゲームソフト売上を集計したもの。新品ゲームソフトランキングでは「ドラゴンクエストVII Reimagined」のSwit