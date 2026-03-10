シニア専門マーケティングプラットフォーム「コスモラボ」は、「シニアの花粉症に関する意識調査」を2026年3月9日に発表した。調査は2026年1月21日、50歳以上のシニア1332名を対象にネットリサーチで実施。症状の有無、つらさの時間帯、日常生活への影響、現在の対策や困りごとを分析。副作用への懸念からシニア層が「薬に頼らない対策」を強く求めている実態が浮き彫りになった。シニアの花粉症 意識調査○花粉症の症状は半数近く