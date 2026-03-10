【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、パネル展の開催が決定。全国11ヶ所に及ぶ実施は、坂道グループ史上でも最大規模となる。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美デコルテ大胆披露◆川崎桜、パネル展開催決定あわせて、発売日から全国11ヶ所の書店で行われるパネル展のテーマも決定。2月9日に川崎の写真集情報が解禁され