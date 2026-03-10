【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、3月13日の「サンドイッチデー」に合わせ、ササンドイッチを全面的に刷新し、3月10日（火）より順次発売。パン生地をゼロベースで見直すほか、価格帯ごとに色分けされた新パッケージを導入し、直感的に商品を選べる工夫を施すことで、忙しい朝の多様なニーズに応える。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆セブン、定番サンドイッチがリニューアル 今回