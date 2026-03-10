【通貨別まとめと見通し】ユーロ円地政学リスクを睨んだ戻り売り 先週から昨日までのまとめ ユーロ円は、中東情勢を受けたリスク警戒の「円買い・ユーロ売り」の圧力が強まり、184円台後半から一時182円台前半まで大きく値を下げる展開となった。有事のドル買いによるユーロドルでのユーロ安ドル高もユーロ円の重石となった 値動きの推移: 週初（3/2）は184.50円付近と堅調な滑り