【通貨別まとめと見通し】ポンド円地政学リスクを警戒したレンジ推移 先週から昨日までのまとめ ポンド円は、日銀の政策修正への思惑に伴う強い円買いを主因として、週前半に大きく値を下げた後、週後半にかけて持ち直すというボラティリティの激しい展開となった。 値動きの推移: 週初（3/2）は209円台からスタートし、一時210.46円付近まで上昇。しかし、3月3日以降は下落に転じ、3月4日から5日にかけて急落。