【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円レンジ内での底固めと自律反発 先週から昨日までのまとめ メキシコペソ円は、日銀の政策修正期待による円の全面高と、中東情勢の緊張に伴うリスク回避の動きが直撃し、堅調だった9.10円近辺から一時8.79円まで急落する波乱の展開となった。 値動きの推移: 週初（3/2）は9.00円台で底堅く推移し、3月3日には週次高値 9.108円 を記録。 3月4日から5日にかけて、日銀の早期マイナ